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الاعلام العبري: سقوط صواريخ في منطقة جبل جرمون ووقوع اضرار

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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