رونالدو يفضل مبابي على زميله السابق بنزيمة لهذا السبب!

العالم-اوروبا

وعندما تم سؤاله عن الأفضل بين مبابي وبنزيمة، اختار رونالدو المهاجم الحالي لريال مدريد وقائد فرنسا على بنزيمة.



يذكر أن بنزيمة يعد أكثر لاعب صنع أهدافا لكريستيانو رونالدو، بعدما منحه 47 تمريرة حاسمة خلال مسيرتهما في ريال مدريد التي امتدت إلى تسعة مواسم.



وفي ما يتعلق بالنجم الفرنسي لريال مدريد، فقد أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أنه يواصل العمل على إيجاد طريقة للحصول على أفضل أداء من كيليان مبابي.



وبات مهاجم ريال مدريد هو رأس الحربة الصريح لمنتخب فرنسا، وهو الدور الذي يؤديه حاليا مع الفريق الإسباني بعد الانتقال إليه قادما من باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما حقق النجاح الأكبر عند توظيفه في مركز الجناح.



وقدم مبابي أداء باهتا أثناء توظيفه كمهاجم صريح في مباراة إيطاليا التي انتهت بخسارة فرنسا بنتيجة 3/1 في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، حيث سدد مرتين فقط منها كرة واحدة فقط على المرمى.



لكن ديشان يصر على أن مبابي مرتاح في اللعب في عمق الهجوم، حيث إن هذا يمنحه حرية أكبر في هذا المركز.



وصرح ديشان لقناة (تي إف 1) الفرنسية بأنه "مهاجم يلعب في مركز محوري، وهو ما يمنحه قدرا كبيرا من الحرية، ولكنه ليس لاعبا محوريا خالصا كما يتوقع البعض”.



وأضاف أنه يلعب في نفس المركز الذي يلعب فيه مع ناديه، و"بنفس الحرية التي يتمتع بها”.



وأوضح أن “مبابي ليس مهاجما يتمركز داخل منطقة الجزاء، أو مهاجما محوريا، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم أمور فنية ليكون الفريق متكاملا قدر الإمكان”.



من جانبه، يعترف أنطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا بأن اللاعبين يحاولون التأقلم مع اعتزال أوليفييه غيرو بعد يورو 2024.



وقال غريزمان لبرنامج تيليفوت: “إنه خط هجوم جديد، فلم يعد لدينا مهاجم بنفس مواصفات غيرو الذي يتمركز في عمق دفاع المنافسين”.



ويميل ديديبه ديشان إلى عدم إشراك مبابي أساسيا في مباراة بلجيكا بدوري أمم أوروبا في محاولة منه لتخفيف الأعباء البدنية على اللاعبين.