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وسائل اعلام اسرائيلية: اصابة جندي جراء قصف لحزب الله على الشمال

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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