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مصر:كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية صهيونية

مصر:كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية صهيونية
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية المصري، إن "إسرائيل" تنشر أكاذيب تستهدف لفت الانتباه عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع.

العالم-مصر

وأضاف الوزير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره الدنماركي: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة فإننا نواجه سياسات استفزازية إسرائيلية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".

وأكد عبدالعاطي أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيض التصعيد في الضفة الغربية.

وأضاف الوزير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره الدنماركي: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة فإننا نواجه سياسات استفزازية إسرائيلية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".

وأكد عبدالعاطي أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيض التصعيد في الضفة الغربية.

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