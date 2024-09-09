مصر:كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية صهيونية

العالم-مصر

وأضاف الوزير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره الدنماركي: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة فإننا نواجه سياسات استفزازية إسرائيلية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".



وأكد عبدالعاطي أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيض التصعيد في الضفة الغربية.

وأضاف الوزير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره الدنماركي: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة فإننا نواجه سياسات استفزازية إسرائيلية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".



وأكد عبدالعاطي أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيض التصعيد في الضفة الغربية.