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الصحة بغزة: مجزرتان للاحتلال تخلفان 16 شهيدا و64 اصابة بالـ24 ساعة الماضية

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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