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6 شهداء بينهم سيدة وطفلتان وجرحى بقصف على منزل بجباليا شمال قطاع غزة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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