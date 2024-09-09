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حرائق في "يعرا" بشمال فلسطين المحتلة جراء تساقط صواريخ المقاومة اللبنانية

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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