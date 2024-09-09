الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اكسيوس: اسرائيل طلبت من الكونغرس الضغط على جنوب افريقيا لسحب دعواها

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :