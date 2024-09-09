الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مسيّرة للاحتلال تستهدف دراجة نارية في طلوسة بجنوب لبنان ولم تصبها

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :