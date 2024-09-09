الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية: ثمة من يماطل بمفاوضات وقف اطلاق منذ أشهر ويمكن للاتحاد ممارسة الضغوط على "إسرائيل" ومطالبتها بوقف اطلاق النار

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :