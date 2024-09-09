قائد القوات البحرية: لا نخشى المواجهة مع اي قوة اقليمية ودولية

العالم - ايران

واضاف العميد بحري ايراني خلال مراسم لتكريم شهداء الجيش ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وقواته الاربع حقق طيلة سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية، انجازات وافتخارات قيمة في المجال الدفاعي الامني.

واكد ان اقتدارنا وعزتنا اليوم في الجمهورية الاسلامية، لا يمكن مقارنتهما باي فترة زمنية اخرى وان الجمهورية الاسلامية، لا تخشى مواجهة اي قوة اقليمية ودولية في الخليج الفارسي.

واضاف ان جميع سفن البلاد تتنقل اليوم وببركة النظام الاسلامي وبمنتهى القوة والعزة في اي موقع في العالم، بحيث ان البلاد ومن خلال امتلاكها مجموعة بوارج قتالية في منطقة خليج عدن، استطاعت توفير امنها البحري، في حين ان دولا مثل امريكا وبامتلاكها مائة سفينة متطورة، لم تستطع ابعاد نفسها عن مرمى مجموعات المقاومة وتوفير امن اسطولها بالكامل.

واكد ان مسؤولية توفير امن القوات البحرية للدول المطلة على البحر الهندي اوكلت للجمهورية الاسلامية الايرانية، ونحن نيابة عن الشعب الايراني والجيش، لدينا هناك حضور مؤثر.