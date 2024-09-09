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نادي الاسير: الاحتلال اعتقل 134 فلسطينيا خلال عدوانه الاخير على الضفة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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