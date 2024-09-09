الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابة فلسطينيين بالاختناق في اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز جنوب نابلس

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :