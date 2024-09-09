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طائرة مسيرة اسرائيلية تلقي قنابل حارقة على حرش بلدة دير سريان جنوب لبنان

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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