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5 شهداء من عائلة واحدة بقصف اسرائيلي استهدفهم بتل الهوى جنوب غرب غزة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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