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28 شهيدا اثر تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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