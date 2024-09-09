الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق تستعد لزيارة الرئيس الإيراني

العراق تستعد لزيارة الرئيس الإيراني
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة المشتركة العراقية – الإيرانية، اليوم الاثنين، اكتمال الاستعدادات لزيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى العراق المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة تجهيز المذكرات الثنائية لتوقيعها.

العالم- العراق

وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري : إن" أعمال اللجنة المشتركة بين العراق وإيران انطلقت بحضور عدد من المختصين والتي ستقوم باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم المتفق عليها وإعدادها بصيغتها النهائية ".

وأضاف، أن" الأربعاء المقبل سيتم توقيع الاتفاقية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق"، لافتا الى وجود" اهتمام عراقي بهذه المذكرة".

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أن" زيارة الرئيس الايراني الى العراق ستكون فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين".

وأضاف، أن" البلدين يدركان أهمية الظروف الأمنية المستقرة لاسيما على طول الحدود الفاصلة، فضلا عن المجالات الأخرى بتطوير الاقتصاد والتجارة وستكون أوليات الزيارة".

روابط ذات صلة

ممثل كردستان العراق في طهران: بزشكيان سيزور أربيل

زمرة "كومله" تخلي مقراتها الحدودية مع قرب موعد زيارة بزشكيان للعراق