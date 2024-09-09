العراق تستعد لزيارة الرئيس الإيراني

العالم- العراق

وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري : إن" أعمال اللجنة المشتركة بين العراق وإيران انطلقت بحضور عدد من المختصين والتي ستقوم باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم المتفق عليها وإعدادها بصيغتها النهائية ".

وأضاف، أن" الأربعاء المقبل سيتم توقيع الاتفاقية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق"، لافتا الى وجود" اهتمام عراقي بهذه المذكرة".

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أن" زيارة الرئيس الايراني الى العراق ستكون فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين".

وأضاف، أن" البلدين يدركان أهمية الظروف الأمنية المستقرة لاسيما على طول الحدود الفاصلة، فضلا عن المجالات الأخرى بتطوير الاقتصاد والتجارة وستكون أوليات الزيارة".