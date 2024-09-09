بالفيديو: مناظرة مرتقبة بين هاريس وترامب بهذا التوقيت..

العالم - خاص بالعالم



ومع الساعات المتبقية قبل الحدث الذي ينتظره الأميركيون، تتزايد حدة التصريحات والحرب النفسية بين الطرفين، حيث لجأ كل من مرشح إلى استقطاب داعمين سابقين للمنافسة

حملة هاريس نشرت فيديو يحتوي على تصريحات ومواقف لأعضاء سابقين في إدارة ترامب أبرزهم مايك بنس الذي شغل منصب نائب الرئيس، إضافة إلى وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب مارك مايلي، حيث يبرر هؤلاء قرارهم بعدم دعم ترامب في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أجرى ترامب حوارا مع مؤيديه بمشاركة تولسي غابارد عضوة الكونغرس الديمقراطية، التي أعلنت انشقاقها عن الحزب الديمقراطي وتأييدها لترامب في انتخابات 2024، منتقدة اختيار هاريس مرشحة للحزب.

ومع التحضير للمناظرة التي ستجري في مدينة فيلادلفيا في التاسعة من مساء الثلاثاء حسب التوقيت الشرقي للبلاد، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين هاريس وترامب لدى الناخبين.

استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز وجامعة سيينا أظهر تقدم ترامب بفارق واحد بالمئة فقط على هاريس، حيث حصل على ثمانية وأربعين بالمئة من آراء الناخبين مقابل سبعة وأربعين بالمئة لهاريس.



استطلاعات أخرى أجرتها مراكز ريل كلير بولتكس، وفايف ثرتي إيت، ونايت سيلفر بوليتن، حصرت الفارق بين المرشحين ضمن ثلاث نقاط فقط. الاستطلاعات أشارت إلى أن المنافسة بين المرشحين في ولايات حساسة تكشف فارقا ضيقا بينهما، حيث حققت هاريس أكبر تقدم لها في ولاية ويسكونسن، فيما حقق ترامب أكبر تقدم له في ولاية أريزونا.

غير أن الرأي النهائي للناخب الأميركي سيتأثر بشكل كبير بمخرجات المناظرة التي ستكون محورية في تحديد توجهات الأميركيين في صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.