شاهد.. أسراب مسيرات حزب الله.. الرعب المتجدد لدى المستوطنين

العالم - خاص بالعالم

بأسراب من المسيرات ‌‏الانقضاضية شنت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان هجوما جويا على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز ستمئة وواحد وعشرين في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة ‌‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وحققت فيهم إصابات مباشرة. وبصلية من ‏صواريخ ‏الكاتيوشا ردت المقاومة على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية اللبنانية مستهدفة المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة يعرا.



كما استهدفت بمسيرتين انقضاضيتين موقع جل العلام أصابتا ‌‏أهدافهما بشكل مباشر. واستهدفت ‏بالأسلحة الصاروخية والمناسبة وقذائف المدفعية مواقع معيان باروخ وجل العلام ‏وحبوشيت ‏والتجهيزات ‏التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وأصابتها إصابات ‏مباشرة.‏ كما تصدت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية إسرائيلية مجبرة إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.‏



قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان أعلنت عن استهدافها برشقات صارخية وعلى دفعتين موقع 'بيت هلل' في مستوطنة 'كريات شمونة' وتحقيقها فيه إصابات مباشرة.

جيش الاحتلال وإعلامه أعلنوا عن إصابة جندي إسرائيلي جراء عمليات حزب الله في الشمال وعن اختراق مسيرات وإصابة مبان في نهاريا ووقوع أضرار واندلاع حرائق داخل قاعدة عسكرية قرب شلومي بالجليل الغربي وفي منطقة جبل حرمون ويعرا مشيرين إلى أن أكثر من مئة ألف مستوطن دخلوا إلى الملاجئ بعد هجوم حزب الله على مناطق متفرقة في شمال فلسطين المحتلة.



واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن استهداف مبنى في نهاريا حدث خطر، معلنا أن جيش كيانه على أهبة الاستعداد لأداء مهامه.‏ وأجرى هاليفي مباحثات وتقييما للوضع وخاصة على الساحة الشمالية مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي 'سنتكوم' الجنرال مايكل إريك كوريلا وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه أوعز لجيشه وجميع أجهزته الأمنية بالاستعداد لتغيير الوضع الجاري في الشمال معتبرا أن الحكومة ملتزمة بإعادة جميع المستوطنين إلى منازلهم بأمان.