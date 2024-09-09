الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: الجيش قتل 3 اسرى بغارة على غزة في شهر فبراير الماضي

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :