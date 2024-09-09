حرس الثورة يؤكد حتمية الرد، وغروسي جاهز للحوار مع الحكومة الايرانية الجديدة

العالم - بانوراما

الملف الأول: أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو الصهيوني سيتذوق طعم الانتقام الإيراني. وأضاف أن كيان الاحتلال يعيش كابوس الرد الإيراني ليلا ونهارا، ويدرك أنه لا يمكن له التلاعب بخطوط إيران الحمراء.

وشدد على أن الرد الإيراني حتمي وأنه سيكون بطريقة مختلفة هذه المرة، مضيفا أن الصهاية سيتعلمون أنه يجب وقف اللعب بذيل الأسد. وقال أن كيان الاحتلال محاصر اليوم من العراق واليمن ولبنان، ومسؤولوه يعيشون في حيرة، وهم ينتظرون الموت في أي لحظة.

الملف الثاني: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه مستعد لعقد لقاء مع الحكومة الإيرانية الجديدة واستئناف المحادثات للتوصل إلى نتائج حقيقية بشأن القضايا العالقة فيما يتعلق باتفاقاتِ الضمانات.

وفي افتتاحِ اجتماعِ مجلسِ محافِظي الوكالة في فيينا قال غروسي إنه قام بمراسلة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد الانتخاباتِ الإيرانية وطلب لقائَه، مؤكداً أنّ بزشكيان أعلن استعداده لمقابلتِه في طهران لإعادة إطلاقِ حوار بناء يفضي سريعاً إلى نتائج حقيقية والتعاون بين الوكالة الدولية وإيران في الوقتِ المناسب وفي المستقبل القريب، مشيراً إلى عدم وجود أيِ تقدم في حل الضمانات العالقة في الأشهر الخمسة عشر الماضية نحوَ تنفيذ البيان المشترك الصادر في الرابع من مارس عام ألفين وثلاثة وعشرين.

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