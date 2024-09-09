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أوكرانيا تستدعي القائم بالاعمال الإيراني

أوكرانيا تستدعي القائم بالاعمال الإيراني
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في هذا البلد.

العالم - ايران

وزعمت الوزارة أنها حذرت إيران من عواقب المساعدة الصاروخية المزعومة لروسيا.

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