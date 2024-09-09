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السفارة السعودية في دمشق تعلن افتتاح أبوابها

السفارة السعودية في دمشق تعلن افتتاح أبوابها
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا عبد الله الحريص افتتاح السفارة السعودية في دمشق رسميا، وذلك بعد اغلاق دام أكثر من 13 عاما.

العالم- سورية

واوضح عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: "أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفاره المملكه العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين".

وأضاف: "بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين".

وتابع: "نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.

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