السفارة السعودية في دمشق تعلن افتتاح أبوابها

العالم- سورية

واوضح عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: "أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفاره المملكه العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين".

وأضاف: "بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين".

وتابع: "نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.