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طائرات مسيرة اسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض غربي مدينة غزة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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