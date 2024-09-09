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الإعلام العبري: إصابة عدد من الجنود "الإسرائيليين" بعملية دهس قرب الحدود المصرية

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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