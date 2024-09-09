الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار من سيارة رباعية الدفع عند الحدود مع مصر تجاه جنود من الجيش الإسرائيلي

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :