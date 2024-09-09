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مصادر عبرية: عربة رباعية الدفع دهست عددا من الجنود "الإسرائيليين" على الحدود المصرية وانسحبت من المكان

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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