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إعلام الاحتلال: وقوع حادث إطلاق نار على الحدود بين "إسرائيل" ومصر

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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