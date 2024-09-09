الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن قصف تحرك لجنود الاحتلال في موقع المالكية بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :