مصدر مصري رفيع مصري يكشف حقيقة إطلاق النار على الحدود مع فلسطين المحتلة

العالم-مصر

وأوضح المصدر المصري أن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود "الإسرائيلي" و مجموعة من المهربين في صحراء النقب.

وشدد على أنه لا يوجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين، بإصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية دهس تبعها تبادل إطلاق نار على الحدود مع جمهورية مصر.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية "أطلق جنود الجيش النار على مركبة صغيرة مسرعة اقتربت منهم عند الجزء الشمالي من الحدود مع مصر" مشيرة إلى أن المركبة انسحبت من مكان الحادث.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال نشاط عسكري لقواتنا على الحدود المصرية، شخص الجنود سيارة مسرعة باتجاههم فبدأوا باجراءات لوقفها (اطلاق النار)، والبحث عن المشتبهين وتجري عمليات تمشيط في المنطقة".