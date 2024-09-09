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لافروف يناقش مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية

لافروف يناقش مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الاثنين مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في الرياض، القضية الفلسطينية وأوضاع المجتمعات المسلمة في العالم.

العالم-اوروبا

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن الطرفين بحثا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المشتركة لحل القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة القضية الفلسطينية وأوضاع المجتمعات المسلمة في العالم.

وأشارت إلى أن "الجانبين أكدا على أهمية التنسيق والتشاور لدعم الجهود الدولية لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول الأعضاء في هذه المنظمة".

وعقد أمس الاثنين الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون في العاصمة السعودية، وشارك فيه ممثلون عن وزارة الخارجية الروسية و6 دول عربية.

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