حزب الله ينشر مشاهد من استهداف مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية

العالم-لبنان

هذا وادعى مسؤول أمني صهيوني أن "المعركة في لبنان تقترب، رغم أن موعدها لم يتقرر بعد"، وأن أمام الاحتلال إمكانيتين، إما التوصل إلى اتفاق في غزة أو انهيار المفاوضات ونشوب حرب واسعة.

ومنذ إطلاق حركة حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، يقوم حزب الله بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، إذ يؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان على القطاع.

ووسط تهديدات تل أبيب باستعداد "إسرائيل" وجاهزيتها لحرب شاملة مع حزب الله، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الحرب تخشى حربا شاملة مع حزب الله، وذلك على خلاف ما وصفته بـ"هراء النصر المطلق"، في إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الصهاينة.

وأشار نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله اللبناني، إلى أن "ردود الحزب المؤلمة هي لردع إسرائيل، وأن هذه الردود محدودة بأهدافها، وليست ما يمتلكه الحزب من قدرة للردود التي يحين وقتها".