الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خياما لنازحين في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :