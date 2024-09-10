ليبرمان مهاجما نتنياهو: ليس ائتلافا يمينيا إنه ائتلاف "العار"

العالم-الاحتلال

وأوضح ليبرمان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الاثنين، أن نتنياهو فشل في الأمن وإقامة درع قوي لاسرائيل، وأن الإسرائيليين يستحقون قيادة مختلفة.

واضاف: نحن لا نثق بك ولا نصدقك حتى في القضايا الأكثر بساطة.

وأشار إلى أن "سكان الشمال اضطروا للركض 5 مرات إلى الملاجئ.. الصرخات والخوف.. هكذا يعيشون".

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، صرح زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بأن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرة تل ابيب على التعامل مع حزب الله اللبناني.