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6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خياما لنازحين في منطقة مواصي خانيونس

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

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