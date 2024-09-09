الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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14 شهيدا تم نقلهم إلى المستشفيات حتى اللحظة جراء مجزرة مواصي خانيونس

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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