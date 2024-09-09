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شهود عيان: 20 خيمة اختفت بالكامل بمجزرة الاحتلال على مواصي خانيونس

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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