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الدفاع المدني في غزة: 65 نازحا تم انتشالهم بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خانيونس وعمليات الانتشال مستمرة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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