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الدفاع المدني في غزة: الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان وخلفت 3 حفر كبيرة

الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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