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الخارجية المصرية: لا صحة لادعاءات "إسرائيل" بتهريب السلاح إلى غزة عبر الحدود

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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