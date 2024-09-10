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تعيين تخت روانجي نائبا لوزير الخارجية في الشؤون السياسية

تعيين تخت روانجي نائبا لوزير الخارجية في الشؤون السياسية
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

اصدر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم الاثنين قرارا عينّ بموجبه مجيد تخت روانجي نائبا للخارجية للشؤون السياسية.

العالم - ايران

وشغل تخت روانجي مناصب عدة مثل مساعد إدارة المحافل الدولية بالخارجية، ورئيس إدارة الأمم المتحدة بالخارجية، وسفير ونائب الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، والمساعد الخاص لوزير الخارجية، وسفير إيران لدى سويسرا وليختنشتاين، ومستشار وزير الخارجية ونائب الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا، والنائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية، والسفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية إيران لدى الأمم المتحدة.

وفي قرار آخر، عيّن وزير الخارجية عباس عراقجي، علي باقري كني نائب الخارجية السابق للشؤون السياسية ، مستشارا له.

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