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المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرة يندى لها الجبين باستشهاد أكثر من 40 فلسطينيا واصابة أكثر من 60 آخرين

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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