سوريا: الاحتلال يسعى للتصعيد في المنطقة بدعم أميركي - غربي

العالم - سوریا

وقال الوزارة الخارجية والمغتربين السورية: إمعاناً في اعتداءاتها على الأراضي السورية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المناطق وأسفر عن ارتقاء 16 شهيداً وجرح 36 بينهم 6 في حالة حرجة، كما تسبب أيضاً بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية، وذلك قبل ارتفاع عدد الشهداء إلى 18، وفق وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال حسن الغباش.

وأضافت الخارجية: إن تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى دول أخرى في المنطقة، واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه أفظع المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين إنما يدل على السعي المحموم لهذا الكيان الفاشي الدموي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة والدفع بها إلى منزلقات خطرة ستكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها.

وأردفت: تؤكد سورية أن الدعم اللا محدود للكيان الإسرائيلي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هو ما يشجعه على الاستمرار في جرائمه الوحشية وعدوانه المتواصل، ما يجعل تلك الدول شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها.

وختمت الخارجية بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم على الأراضي السورية، فإنها تحذر من استمرار الصمت الدولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بكل القوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاته للقانون الدولي، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، ومساءلة قادة هذا الكيان العنصري عن كل جرائمه، كما تؤكد سورية مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.

وقبل ذلك، قال مصدر عسكري: نحو الساعة 23:20 من مساء أمس الأول الأحد شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وفي حصيلة أولية أشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 15 آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية.

ولاحقا، أعلن وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال حسن الغباش أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف ارتفعت حتى ساعة إعداد هذه الخبر مساء أمس إلى 18 شهيداً، و37 جريحاً.