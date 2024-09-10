مقتل امرأة جراء هجوم مسيرات أوكرانية في ضواحي موسكو

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وذكر حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف عبر "تلغرام" أن هجوم طائرة بدون طيار في مدينة رامينسكويه جنوب شرق موسكو، أدى إلى تضرر مبان سكنية، حيث اشتعلت النيران في الطابقين 11 و12 من أحد المباني، وقتلت هناك امرأة تبلغ من العمر 46 عاما وأصيب 3 أشخاص بجروح.

وفي وقت سابق أفاد فوروبيوف بمقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات جراء الحادث لكنه استدرك لاحقا أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها.

وأضاف فوروبيوف أن مسيرة أخرى أصابت مبنى آخر في رامينسكويه، وخلفت مصابا إضافة إلى أضرار في شقة بالطابق التاسع من المبنى.

وذكر الحاكم أن قوات الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 14 طائرة بدون طيار خلال الليل فوق مناطق بودولسك ورامينسكويه وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا في مقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق، أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بأنه تجري إزالة آثار سقوط حطام مسيرة تم إسقاطها في محيط مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو. كما سقط حطام مسيرة أخرى في أراضي منزل خاص في منطقة ترويتسكي الإدارية في جنوب غرب العاصمة الروسية، دون وقوع إصابات.

وفي مقاطعة بريانسك (جنوب غرب موسكو) اعترضت ودمرت الدفاعات الجوية 59 طائرة بدون طيار خلال الليل، فيما تم تدمير 7 مسيرات في مقاطعة كالوغا المجاورة دون وقوع إصابات أو دمار، حسب السلطات.

وتم تدمير مسيرتين في مقاطعة تولا (جنوب موسكو) وسقط حطام على أحد مرافق مجمع الطاقة، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات وانقطاع في إمداد المستهلكين بالكهرباء، حسب السلطات، كما تم تحييد عدد من المسيرات في مقاطعة ليبيتسك المجاورة.

تأتي هذه الهجمات بعد أيام على أكبر غارة بمسيرات شنتها كييف على أراضي روسيا فجر 1 سبتمبر، وتصدت خلالها أنظمة الدفاع الجوي الروسية لنحو 160 طيارة بدون طيار معادية في مناطق متفرقة، بما فيها موسكو.