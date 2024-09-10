الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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قوات الشهيد عمر القاسم: بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين استهدفنا دبابة للاحتلال بعبوة ناسفة وقذيفة آر بي جي في حي تل السلطان

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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