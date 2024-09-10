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المكتب الإعلامي بغزة: الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل الشهداء والجرحى من موقع مواصي خانيونس حتى اللحظة والاحتلال يحاول عبثا تضليل الراي العام

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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