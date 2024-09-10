الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في الساعة العاشرة بتوقيت صنعاء

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :