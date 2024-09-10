الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يستنكر بعض فقرات البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض ويعتبرها مكررة وغير بناءة ومجدية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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