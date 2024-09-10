الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام المسافرين واستمرار اغلاقه أمام الحركة التجارية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :