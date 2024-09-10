العالم _ باختصار

قام سائق شاحنة أردني بإطلاق النار على 3 من أفراد أمن المعابر الإسرائيليين، وقتلهم فورا.

الحادث أدى إلى إغلاق جسر الملك حسين، مع تشديد إجراءات التفتيش على سائقي الشاحنات.

كما تم إغلاق مدينة أريحا الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم.

وزارة الداخلية الأردنية: الحادث هو عمل فردي والتحقيقات مستمرة للوصول إلى التفاصيل.

عمليات لا تتطلب بالضرورة تنسيقا مسبقا أو دعما لوجستيا كبيرا.

خبراء: الصراع بين الشعوب العربية ودولة الاحتلال هو صراع وجود وليس صراع حدود.

عملية معبر الكرامة هي الرد الحقيقي على محاولات عزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي والإسلامي.

جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة والضفة وحدت الشعوب العربية لنصرة القضية الفلسطينية.

عملية معبر الكرامة هي عملية تضرب في نظرية الأمن لدى الاحتلال بشكل منقطع النظير.

لم تكن هذه العملية الأولى من نوعها فقد شهدت الشهور الماضية محاولات مشابهة.

احتشد مئات الأردنيين في العاصمة الأردنية عمّان إحتفاء بعملية معبر الكرامة.

حماس: العملية هي رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني بحق ابناء شعبنا.

يعد المعبر نقطة العبور الوحيدة للفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس نحو الأردن.